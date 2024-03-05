الصين تريد المشاركة في تحقيق رؤية الجزائر الجديدة

أكد أن زيارة الرئيس تبون عزّزت العلاقات.. سفير بكّين:

قال لي جيان، السفير الصيني في الجزائر، إن زيارة الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى الصين كانت سببا في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وأعطت دفعا قويا لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، مؤكدا أن رئيسي الدولتين رسما مخططا إستراتيجيا لتطوير العلاقات التقليدية بين الصين والجزائر.

وأضاف السفير، أنه في العام الذي تم فيه انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، قامت الصين بالدعم الكامل لها في جميع القضايا خاصة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي.

وبخصوص التجارة بين البلدين، قال السفير الصيني بأن إجمالي التبادل التجاري بين الجزائر والصين بلغ حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، كما أكد السفير، في منتدى التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين الشركات الصينية والجزائرية، الذي احتضنته الثلاثاء مدينة سطيف، أن الشركات الصينية استثمرت في ولاية سطيف أكثر من 26 مليون دولار، ووفّرت الآلاف من فرص العمل، حيث بلغت القيمة الإنتاجية الإجمالية ما يقارب 10 مليارات دينار.

وأضاف المتحدث، أن سفارة الصين في الجزائر ستعمل على دفع علاقات الصداقة بين مدينة سطيف ومدينة صينية، وتوفير المزيد من سياسات تسهيل التأشيرات وتشجيع وفود السياحة الثقافية لزيارة المدينة.

وذكر ذات الدبلوماسي بأن ”الجزائر التي تتميز باستقرار سياسي وموقع جغرافي متميز وتعد سوقا عالية الجودة تجذب الشركات الصينية التي ترى فيها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الخارجية من قبل الشركات الصينية”، لافتا إلى أن “بعض الشركات الصينية تعمل في الجزائر منذ أكثر من 40 سنة”.

وأضاف “لي جيان” من جانب آخر بأن ”جامع الجزائر والطريق السيار شرق – غرب وكذا الملاعب والمساكن الاجتماعية وغيرها تعد كلها علامات فارقة في تطور المدن الجزائرية وتجسيد حي للتعاون المتبادل بين جمهورية الصين الشعبية والجزائر”.

وأردف “لي” قائلا بأن ”جمهورية الصين الشعبية ترغب في الاستمرار في المشاركة في تحقيق رؤية الجزائر الجديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي وكذا المساهمة في التصنيع المحلي” .