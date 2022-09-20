الصين تشارك الجزائر خبرتها في بناء السكك الحديدية الصحراوية

شاركت الصين الجزائر خبرتها في مجال بناء السكك الحديدية في البيئة الصحراوية ممثلة في شركة الهندسة المدنية الصينية (CCECC).

ونظمت الشركة الهندسة المدنية الصينية، الثلاثاء، مؤتمرها الأول تحت شعار: “شبكة السكك الحديدية في البيئة الصحراوية وظاهرة الطمي: الحلول وإجراءات التخفيف” بقاعة المؤتمرات التابعة للإدارة العامة للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير “صافاكس”.

وسلطت الشركة الصينية الضوء على تطور تقنيات تنفيذ السكك الحديدية في بيئات مثل الصحراء الجزائرية.

وأفاد بيان للمؤتمر أن الشركة الصينية أبدت استعدادها مشاركة الجزائر خبراتها فى مجال إنشاء السكك الحديدية، ولا سيما من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تم تطوير أنظمة الحماية بها ضد الطمي والترسيب، على سبيل المثال ظاهرة تكوين العواصف الرملية ومبادئ الوقاية من هذه الظاهرة المناخية، هذا بالإضافة إلى القيود التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء مرحلة تصميم شبكة السكك الحديدية في بيئة صحراوية، والتى نعرفها بفضل خبرتنا والحلول التقنية التي طبقناها في دول مثل الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

وتابع “إن شركة الهندسة المدنية الصينية على أتم الاستعداد للمشاركة في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية في الجنوب الجزائري، كذلك يمكننا تقديم كل الدعم والمساعدة اللازمين لاحتواء أو على الأقل التخفيف من ظاهرة الطمي على مستوى الخطوط الحالية للسكك الحديدية الجزائرية. “صرح السيد نيو زينغشيانغ المدير العام شركة الهندسة المدنية الصينية (CCECC) بالجزائر”.

ويتماشى هذا المؤتمر مع جهود الحكومة الجزائرية لتوسيع شبكة السكك الحديدية من الشمال إلى الجنوب، وهو مشروع قامت شركة الهندسة المدنية الصينية CCECC بتقديم كل دعمها وخبراتها فيه.

وللإشارة انتشرت أنشطة أعمال CCECC إلى أكثر من 110 دولة ومنطقة و هذا بفضل أدائها الممتاز وجودة خدماتها العالية، كما كانت CCECC من بين أفضل 255 مقاولًا دوليًا في العالم لسنوات عديدة ، وتم تصنيفها في المرتبة ال70 في السنوات الأخيرة من قبل سجل الأخبار الهندسية Engineering News Record -ENR

وتم تصنيفها لمدة 19 عامًا متتالية في أفضل 100 شركة من أكبر 250 شركة، كما تتواجد في أكثر من 30 سوقًا في دول “طريق الحرير الجديد”، وسجلت الحضور الدائم أو إدارات المشروع في 110 دولة، وساهمت في بناء 8000 كم من السكك الحديدية في الخارج.