“الضامة” يجمع نجوم الدراما في باب الوادي

سارة برتيمة تعود رمضان المقبل في مسلسل على التلفزيون الجزائري

تعود السيناريست، سارة برتيمة، بمشروع مسلسل جديد، يعرض على قنوات التلفزيون الجزائري في رمضان المقبل، بعنوان “الضامة”، تدور أحداثه في العاصمة المدينة القديمة.

ويجمع العمل الذي يشرف على إخراجه يحيا مزاحم، نخبة من النجوم على غرار بيونة، مصطفى لعريبي، مراد خان، إلى جانب أسماء من الممثلين الجدد أمثال نورهان زغيد وكريمو دراجي.

وقالت سارة برتيمة إن أحداث مسلسلها الجديد تدور في حي باب الوادي الشعبي بالعاصمة حول لعبة نسائية “الضامة”، من خلال قصة تدور في زمنين متقاربين ومختلفين في الوقت ذاته “حقبتين متقاربتين في الزمن، لكن مختلفتين في الأحداث”، تجمع بين الأكشن والدراما الكلاسيكية.

للإشارة، سبق لسارة برتيمة أن قدمت عدة أعمال تلفزيونية ناجحة، أبرزها سلسلة “طيموشة”، التي حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها في رمضان الفارط، وكانت قبلها قدمت سلسلة “زين سعدك” على نسمة تيفي وسلسلة “طاكسي وأخلاص” مع محمد صحراي، و”ناسي وبلادي” مع محمد دمق، و”رايح جاي” مع محمد زموري.. وقدمت مع نسيم بومعيزة سلسلة “سعيد”، وقدمت مسلسل “الخاوة” مع مديح بلعيد الذي نال شهرة كبيرة.