الضرائب تلزم المكلفين بإيداع تصريحات السنة المالية 2025 إلكترونيا

أكدت المديرية العامة للضرائب على ضرورة التزام جميع المكلفين بالضرائب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم شركات، بنظام المحاسبة الحقيقي أو المبسط، بإيداع تصريحاتهم السنوية الخاصة بالسنة المالية 2025 خلال العام 2026، بشكل حصري عبر المنظومة الإلكترونية الرسمية “جبايتيك”.

وتشمل هذه التصريحات جميع النماذج المقررة، بما فيها التصريحات المتعلقة بالربح والدخل والبيانات المالية الرئيسية اي جي 4 وجي 13 وجي 11 وجي 1 و301 مكرر.

وبحسب مراسلة رسمية حصلت “الشروق” على نسخة منها، صادرة عن المديرية الولائية للضرائب بوهران شرق، تحت رقم 48 بتاريخ 15 مارس 2026، فإن المديرية شددت على ضرورة توعية المكلفين وتقديم الدعم لهم لضمان احترام المواعيد القانونية للإيداع.

كما أكدت المراسلة على الالتزام الصارم بالإجراءات وتطبيقها بدقة من قبل الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لتعميم استخدام الحلول الرقمية في المجال الضريبي، بهدف تسهيل الإجراءات، تقليص الأخطاء، وتسريع معالجة التصريحات السنوية، مع تعزيز شفافية التعاملات وضمان التزام المكلفين بالقوانين المالية السارية.