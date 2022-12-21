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الطبخ الجزائري الأفضل إفريقيا وعربيا في 2022

محمد عبد المؤمن
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الطبخ الجزائري الأفضل إفريقيا وعربيا في 2022
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الطبخ الجزائري الأفضل عربيا وإفريقيا

صنّف الطبخ الجزائري بين الأفضل عالميا في 2022، حسب ترتيب حديث لموقع “Taste Atlas” المتخصّص في فنون الطبخ العالمية.

واحتلّ المطبخ الجزائري المركز الـ34 على مستوى العالم. وهي أفضل مرتبة يحصل عليها مطبخ إفريقي وعربي في الترتيب.

وحصلت أطباق الجزائر الـ28 المعروضة لتقييم الزوّار في الموقع، على تقييم بـ 4.07 نقاط، من مجموع 5 نقاط.

وجاءت دقلة نور، الرشتة، الشخشوخة، مقروط اللوز، وطاجين الزيتون، في مقدّمة الأطباق الجزائرية الأكثر شعبية على “Taste Atlas”.

وسيطرت مطابخ البحر المتوسط على المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العالمي، متمثلة في فنون الطبخ الإيطالية واليونانية، ثم الإسبانية.

أفضل مطابخ العالم في 2022:

1- المطبخ الإيطالي،

2- المطبخ اليوناني،

3- المطبخ الإسباني،

4- المطبخ الياباني،

5- المطبخ الهندي.

أفضل مطابخ إفريقيا في 2022:

1- المطبخ الجزائري (34 عالميا)،

2- المطبخ الجنوب إفريقي (36 عالميا)،

3- المطبخ التونسي (48 عالميا)،

4- المطبخ المصري (51 عالميا)،

5- المطبخ الإثيوبي (55 عالميا).

المطابخ الأفضل عربيا في 2022:

1- المطبخ الجزائري (34 عالميا)،

2- المطبخ السوري (37 عالميا)،

3- المطبخ اللبناني (40 عالميا)،

4- المطبخ الفلسطيني (42 عالميا)،

5- المطبخ التونسي (48 عالميا).

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