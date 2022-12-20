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الجزائر

العاصمة: جمعة “بدون سيارات” تزامنًا مع العطلة المدرسية  

الشروق أونلاين
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العاصمة: جمعة “بدون سيارات” تزامنًا مع العطلة المدرسية  
ح.م

أعلنت بلدية الجزائر الوسطى، الثلاثاء، عن انطلاق تظاهرة “يوم بدون سيارات”، بالجزائر العاصمة، بداية من الجمعة 23 ديسمبر، على أن ترافقها نشاطات ثقافية وترفيهية لفائدة الأطفال.

وجاء في بيان للبلدية “تنظم بلدية الجزائر الوسطى تظاهرة يوم بدون سيارات خلال العطلة المدرسية الشتوية، وستشهد التظاهرة تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية، الفنية، التربوية الترفيهية، الرياضية ومفاجآت عديدة  للأطفال على طول المسلك المؤدي من ساحة أودان إلى أدراج البريد المركزي”.

وبرمجت أيام التظاهرة بداية من يوم الجمعة 23 ديسمبر، الجمعة 30 ديسمبر الجاري، ويوم الجمعة 06 جانفي 2023، بداية من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 19:00 مساء، وذلك تزامنا مع العطلة المدرسية.

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