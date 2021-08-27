العثماني يتنصل من تصريحات سفير بلاده بالأمم للمتحدة

في أول رد رسمي بعد قطع الجزائر لعلاقتها مع الرباط

تنصل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني من تصريح مفوض بلاده في الأمم المتحدة، بشأن تقرير المصير بمنطقة القبايل الجزائرية، وقال بأنه”ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية.

وقال العثماني في حوار لصحيفة هسبريس المغربية في أول رد فعل رسمي من المغرب بعد قرار الجزائر بقطع علاقاتها مع الرباط. “ماقاله السفير المغربي في الأمم المتحدة ليس موقفاً سياسياً للدولة المغربية”.

ما صدر بشأن تقرير المصير بمنطقة القبائل الجزائرية “ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية”

وشدد العثماني على أن ما صدر عن مندوب بلاده الدائم في الأمم المتحدة، عمر هلال “كان عبارة عن رد فعل حجاجي على الجزائر”.

وقال رئيس الحكومة المغربية في هذا الشأن: “هذا كان رد فعل لسفير المغرب في الأمم المتحدة، ليس موقفا سياسيا يعبر عنه، وإنما هو رد فعل حجاجي، إذا كنتم تقولون كذا فإنه كذا، هو ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية”.