العداء مخلوفي يغيب عن الأولمبياد ويبعث برسالة غير سارة..

اتخذ قراره في آخر لحظة

أعلن العداء الجزائري توفيق مخلوفي عدم مشاركته في الأولمبياد الجارية في طوكيو، بسبب جاهزيته من الناحية البدنية.

ووجه مخلوفي عبر حسابه على “فايسبوك” رسالة يؤكد من خلالها غيابه رسميا عن الأولمبياد، ويفسر فيها كل الأسباب التي دفعته لإتخاذ هذا القرار الذي يعد بمثابة مفاجأة غير سارة للجمهور الجزائري.

وقال مخلوفي في رسالته أنه كان يأمل في المشاركة وإدخال الفرحة إلى قلوب الجزائريين مثلما جرت العادة، قبل أن يضيف: ” انتظرت آخر لحظة لاتّخاذ القرار لكونه صعب ومهمّ لي لأنّني فكّرت في الأشخاص اللّذين كانوا ينتظرون مشاركتي في الأولمبياد، يحزنني أن أعلمكم بأنّني لن أكون في الطّائرة التي تحمل الدّفعة الثّالثة من بعثتنا إلى طوكيو يوم 26 جويلية. كان لابدّ لي أن أستمع إلى جسمي وركبتي التي أثرت، مع وباء كورونا الذي أصابني العام الماضي، على تحضيراتي”.

وتابع البطل الجزائري بحسرة كبيرة: “لو كنت لأستمع إلى قلبي لشاركت وأنا أحمل علم الجزائر وركضت لكم لأحاول الحصول على ميداليّة أخرى. لكن فضّلت أن لا أعطيكم آمالا زائفة لأن حبّيي لكم و للجزائر خالص وصادق، ليس سهلا أن نكون في أعلى مستوى عندما تخوننا لياقتنا”.

وتطرق مخلوفي للسبب الحقيقي الذي دفعه إلى إتخاذ قرار عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو، عندما قال: ” قمت بعدة اختبارات بدنيّة ولم تكن إيجابيّة، لعدم تحقيق الأوقات التي اعتدت عليها في التّدريبات، كان أمرا محبطا، لكن العودة من اليابان خالي الوفاض كانت لتكون أكثر إحباطا. رغم كلّ هذا، أعدكم أنّني سأحاول العودة أكثر قوّة وعزيمة للمواعيد القادمة. هنالك ألعاب البحر الأبيض المتوسّط 2022 بوهران و بطولة العالم 2022 بالولايات المتّحدة الأمريكيّة”.