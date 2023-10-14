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العدوان على غزة خلف استشهاد 28 كادرا طبيا وإصابة العشرات

الشروق أونلاين
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العدوان على غزة خلف استشهاد 28 كادرا طبيا وإصابة العشرات
وفا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 28 كادرا طبيا إضافة لإصابة العشرات بسبب العدوان على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 28 كادرا طبيا إضافة لإصابة العشرات بسبب العدوان على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم السبت، 14 أكتوبر، فقد قالت وزارة الصحة أن 15 مركزا طبيا تضرر جراء القصف، كما توقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال عن تقديم الخدمة. كما تم إلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف وتعطيلها عن العمل.

وزارة الصحة الفلسطينية جددت عبر بيانها مناشداتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميا للقصف الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بإخلاء مستشفى درة للأطفال، شرق غزة وذلك بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض من طرف الإحتلال، يوم أمس الجمعة.

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