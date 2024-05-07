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رياضة

العروض تتهاطل على بن زية

الشروق أونلاين
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العروض تتهاطل على بن زية

أكدت مصادر صحفية، بأن اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية تلقى العديد من العروض، خاصة من بعض الأندية الناشطة في الدوري الألماني، إضافة إلى البعض من الأندية في الدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن يؤجل اللاعب اتخاذ قراره النهائي فيما يخص وجهته المقبلة، إلى ما بعد التربص القادم للمنتخب لوطني، الذي سيتواجد فيه بنسبة كبيرة، نظرا للجاهزية الكبيرة التي يتمتع بها مع نهاية الموسم الحالي.

وهو الذي يعد من أحد أبرز لاعبي نادي كاراباخ، بحكم أنه تمكن من تحطيم أرقام قياسية في التهديف “16 هدفا” وفي التمريرات الحاسمة “12 تمريرة” خلال موسم واحد في مسيرته. علما أنه مرتبط مع ناديه كاراباخ الأذربيجاني حتى صيف 2025.

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