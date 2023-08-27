الغابون : حظر للتجول وقطع للإنترنيت في انتظار نتائج الرئاسيات

قامت الحكومة الغابونية بفرض حظر التجول وقطع الأنترنيت، مساء أمس السبت 26 أوت، معللة هذا القرار بتجنب وقوع العنف وهذا في ختام عملية التصويت في الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

وحسب وسائل إعلامية فمن المنتظر أن تسفر الرئاسيات عن عهدة ثالثة للرئيس علي بونغو أونديمبا، الذي يترأس البلاد منذ أكتوبر 2009. وهو ابن الرئيس السابق للغابون عمر بونغو، الذي ترأس البلاد منذ من 1967 إلى غاية 2009، كي يخلفه بعد ذلك ابنه الذي كان يشغل منصب وزير للدفاع منذ 1999.

أمس، المعارض ألبرت أوندو أوسا وبعد انتظاره لمدة ثمانية ساعات بعد الوقت المحدد لفتح مكتب التصويت أين انتخب، ندد “بالتزوير المنظم” من طرف أنصار بونغو.

الغابون هو بلد إفريقي يقع في إفريقيا الوسطى، استقل من الإستعمار الفرنسي عام 1960، ويقيم به 2.3 مليون نسمة. وهو بلد غني بالثروات الطبيعية والمعدنية.

ويرأسه علي بونغو أونديما لمدة 14 عاما، بعد أن خلف والده عمر بونغو الذي حكم البلاد لمدة أكثر من 41 عاما.