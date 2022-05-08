الغاز والقمح في صلب زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا

سفير الجزائر في روما يكشف محاورها الكبرى

كشف سفير الجزائر في روما عبد الكريم طواهرية، الأحد، عن محاور أجندة زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا بدعوة من نظيره سيرجيو ماتاريلا، حيث سيتم فتح ملف الغاز والطاقة النظيفة وكذا المشاريع المشتركة بين البلدين، كما ستستعين الجزائر بمستثمرين إيطاليين في مجال زراعة القمح لضمان تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار فصول الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

وأوضح طواهرية، في حوار مع وكالة الأنباء الإيطالية، أن الرئيسين تبون وماتاريلا، سيثبتان المشاريع القائمة بين البلدين بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة، مؤكدا أن الجزائر تريد الاستفادة من خبرة الشركات الإيطالية في مجال السياحة الصحراوية، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر جميع المزايا للمستثمرين الإيطاليين لتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما مع استمرار الحرب الأوكرانية وانعكاساتها على مادة القمح.

وتحدث الدبلوماسي عن مقترح الجزائر بإنشاء شركة مشتركة لبناء السفن المدنية والتجارية في الجزائر، حيث سيتم مناقشة هذه النقطة في زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما سيتم في إطار التعاون مناقشة تبادل الخبرات الجامعية بين الجزائر وإيطاليا، خاصة في مجال التكنولوجيا.

وتابع سفير الجزائر في روما في معرض حواره مع ذاته الجهة الإعلامية أن الجزائر تريد الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال السياحة، منوها بالأماكن “الرائعة” التي تزخر بها الجزائر في حال استغلالها، ملفتا إلى أن العديد من القطاعات الأخرى تدخل ضمن الزيارة، على غرار البناء والأشغال العمومية وصناعة وإنتاج الأدوية والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال طواهرية، أن ملفات الاتفاقيات ستكون ضمن أجندة الدورة الـ4 للقمة الحكومية الدولية التي ستعقد في الجزائر، يومي 17 و18 جويلية المقبل، وعلى هامش الاجتماع، سيكون هناك أيضا لقاء مع شركات من البلدين، ضمن منتدى أعمال في الـ18 من الشهر ذاته.

وبخصوص الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين إيطاليا والجزائر في قطاع الغاز، أكد السفير أن العلاقة بين الجزائر وإيطاليا “قوية جدا ونموذجية وطموحة”، ليس في قطاع الطاقة فقط، وإنما لدى الجزائر “رغبة صادقة”، لتكثيف الاستكشافات الجديدة في هذا المجال لتلبية حاجيات السوق المحلية أولا، ثم الأسواق الخارجية أيضًا، ولم لا تسويق منتجات الطاقة؟

وفي رده على سؤال حول فرص روما في مجال الطاقة النظيفة، خاصة بعد إعلان الجزائر إطلاق مشروع “سولار 1000” لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، ومشروع الهيدروجين الأخضر، أبرز السفير، أن إيطاليا دولة إستراتيجية من حيث التعاون في مجال الطاقة مع الجزائر، مؤكدا أن العلاقة بين الجزائر وإيطاليا ستسمح للأخيرة بالاستفادة من هذه المشاريع الهامة.

وإلى ذلك، عرفت العلاقات الثنائية بين الجزائر وروما في السنوات الأخيرة، تقدما كبيرا تزامنا مع المتغيرات الدولية والإقليمية، خاصة في ظل تأثيرات الحرب الأوكرانية التي ألقت بظلالها على علاقات البلدين.