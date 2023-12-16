“الفاف” تكشف مكان تربص المنتخب الجزائري تحسبا لـ”كان” كوت ديفوار

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن مكان التربص التحضيري الذي سيقيمه المنتخب الوطني قبل التنقل إلى كوت ديفوار لخوض كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيجري المنتخب الوطني تربصه بعاصمة الطوغو، لومي، بداية من الفاتح جانفي المقبل، وهو التربص الذي سيدوم إلى غاية 10 جانفي.

وأضاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له على موقعه الرسمي، أن المنتخب الوطني سيخوض مبارتين وديتين الأولى أمام منتخب الطوغو يوم 5 جانفي المقبل.

أما المباراة الودية الثانية في التربص، فيواجه فيها المنتخب الجزائري، منتخب بورندي يوم 9 جانفي، أي في اليوم الأخير من التربص، قبل التنقل في اليوم الموالي، إلى مدينة بواكي بكوت ديفوار.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار، بمواجهة منتخب أنغولا، يوم 15جانفي بملعب السلام ببواكي، بداية من الساعة الثامنة ليلا.