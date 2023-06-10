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رياضة

الفاف تهنئ بن رحمة وتتمنى تتويج محرز بدوري الأبطال

عمر سلامي
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الفاف تهنئ بن رحمة وتتمنى تتويج محرز بدوري الأبطال
ح.م
سعيد بن رحمة ورياض محرز

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم سعيد بن رحمة بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للمؤتمرات، وتمنى تتويج قائد “الخضر” محرز بدوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الرسمي: “بعد بن الفائز بلقب الدوري الأوروبي للمؤتمرات مع ناديه وست هام، جاء دور القائد رياض محرز ليكون له موعد مع التاريخ من خلال لعب نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني له مساء السبت ضد إنتر ميلان في اسطنبول، تركيا”.

وأضاف الاتحاد الجزائري: ” يتمنى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وطاقم المنتخب الوطني وجميع زملائه في المنتخب التوفيق مع ناديه مانشستر سيتي للفوز بهذا اللقب الذي لم يتوج به قائد “الخضر” من قبل.

وتابع: “هنيئا ومبروك لسعيد بن رحمة، في انتظار رياض..”.

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