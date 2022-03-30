الفاف يشكو الحكم غاساما إلى الكاف

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم يستعد للتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد أن تسببت قراراته التحكيمية في إقصاء الخضر و عدم المشاركة في كأس العالم بقطر.

وحسب مصدر مقرب من الفاف، فإن هيأة عمارة بصدد التحضير لتقديم شكوى مدعمة بفيديوهات لقراراته التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة الجزائر، في لقطات احتساب الهدف الأول للمنتخب الكاميروني، وإلغاء هدف سليماني، فضلاً عن اللقطات التي طالب فيها “الخضر” بالحصول على ركلات جزاء، وحسب مصدر الشروق فإن هذه الشكوى لن تغير من نتيجة المباراة ماعدا إذا ثبت تلقي الحكم للرشوة مثل ما حدث سنة 2017.

بإيقاف الفيفا للحكم الغاني جوزيف لامبتي بشكل نهائي بسبب تورطه في فضيحة التلاعب بنتيجة مباراة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بين جنوب افريقيا والسنغال.