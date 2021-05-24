الفخر الحقيقي للعرب.. احتفاء عربي بالدولي الجزائري محرز

فخر العرب الحقيقي.. هكذا اختار رواد مواقع التواصل الإجتماعي الاحتفاء بلاعب المنتخب الجزائري ونادي مانشيتر سيتي الانجليزي رياض محرز، بعد خرجته الأخيرة التي رفع فيها العلم الوطني رفقة الفلسطيني أثناء الاحتفالات بتتويج فريقه بلقب الدوري الانجليزي.

محرز وبالتفاتته الإنسانية وتعبيره عن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية وسط الملاعب الإنجليزية وجه جميع الأنظار إليه، فبات لاعب مانشستر سيتي حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وتزامنت خرجة محرز مع عدوان صهيوني على غزة والمسجد الأقصى وفلسطينيي القدس، وهو ما جعل التفاتته تحقق صدى واسعا عبر العالم.

وعلى موقع “تويتر” كان وسم “#فخر_العرب_الحقيقي” الأكثر تداولا بين عشاق الكرة والنشطاء عبر العالمين العربي والإسلامي، فتوحدت الصورة المتداولة لقائد الخضر وهو يحمل الراية الفلسطينية عاليا واختلفت عبارات المدح والثناء على موقفه الذي وصفوه بالمشرف.

وتحمل عبارة “فخر العرب الحقيقي”، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح الذي كان يحمل هذا اللقب سابقا لدى جماهير الكرة المستديرة على المستوى العربي.

وفي هذا الصدد غردت إحداهن قائلة “الحياة مواقف”.. وأضاف معلق آخر يدعى أحمد عبد المقصود: “هناك مواقف لا تنسى”.

كما عبر عدد من النشطاء عن فخرهم بابن الجزائر فقال رامي “نحن فخورين بك محرز”، وأضاف آخر “يحق لنا أن نكون فخورين بك رياض”.

وعلى الفيسبوك قام ناشط يسمى محمد، بنشر فيديو التتويج وعلق عليه” أن تقوم برفع علم فلسطين في قلب أكبر دولة حاقدة على فلسطين، والتي قدمت فلسطين على طبق من ذهب لاسرائيل وناصرتها وقوت شوكتها حتى صارت إلى ما صارت إليه اليوم” !!

وتابع “أن تقوم برفع علم فلسطين في أكبر حدث كروي يشاهده مئات الملايين، غير آبهٍ بمستقبلك ولا بمسيرتك ولا بنجوميتك، ولا بالعقوبات التي يمكن أن تنتظرك !! هذا بحد ذاته أعظم نصرة، وأجمل مؤازرة”.

حفيظ دراجي من جهته احتفى بابن بلده وقال “فعلها رياض محرز في حفل التتويج باسم كل الأحرار”، وأضاف “لن نترك فلسطين تسير لوحدها”.

كما قام معلق “بي إن سبورت” بكتابة منشور حول القضية قال فيه “ما فعله رياض محرز البارحة في حفل التتويج باللقب عندما رفع علم فلسطين قد يكلفه الكرة الذهبية بفعل اللوبي الصهيوني الذي سيحرمه منها حتى ولو توج بدوري الأبطال”.

وأضاف “لكن الراية الفلسطينية أغلى وأعظم من كل لقب، والدفاع عن المبادئ والقيم و القناعات هو تاج كل الشرفاء و الأحرار خاصة عندما يكون من دون مزايدات ولا أجندات ولا حسابات..برافو رياض الأصيل”.

للإشارة، لم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها محرز عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، فقد سبق له نشر رسالة تضامن مع أهالي حي الشيخ جراح عند بداية الأحداث الأخيرة في فلسطين.

وكان محرز من أوائل النجوم العرب والعالميين في عالم كرة القدم، الذين وجهوا رسائل تضامن للشعب الفلسطيني، بعد استهداف المصلين في المسجد الأقصى والسعي لطرد سكان حي الشيخ جراح، والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة مؤخرا.