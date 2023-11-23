الفرانكفونية في اتحاد الكرة الجزائري باقية وتتمدّد!

ظنّ البعضُ طيبةً وليس غباءً، أن قدوم وليد سعدي لِيُدير شؤون اتحاد الكرة الجزائري، مُرادفٌ لِميلاد فجر إداري رياضي جديد.

واستند أصحاب هذه “النّوايا الحسنة”، إلى فتوّة ابن وادي سوف، وإجادته للغة العربية.

ولكن بعد مرور شهرَين من رئاسة وليد سعدي لِاتحاد الكرة الجزائري، ما زالت الفرنسية سيّدة الموقف، لمّا يتعلّق الأمر بِنشر البيانات، وما زال “موليير” – الذي لا محلّ له من الإعراب – أولى من “الجاحظ”!

ومعلوم أنه في الإدارة الرّياضية الجزائرية، ولعبة كرة القدم تحديدا، وسواء تعلّق الأمر بِاتحاد دالي إبراهيم، أو الرّابطات، أو الأندية، لا صوت أو حرف يعلو فوق الفرنسية. وهذا أحد أسباب بؤس الرّياضة الأكثر شعبية في البلاد.

ولعلّ آخر ما يُترجم ما تحدّثنا عنه أعلاه، أن اتحاد وليد سعدي لم يجد حرجا مساء الخميس في نشر لوائح منافسة كأس الجمهورية نسخة 2023-2024، بِالفرنسية بدلا من العربية، وكأنّه يُخاطب جماهير اللّعبة بِباريس ومرسيليا وليون وسانت إيتيان وستراسبورغ!