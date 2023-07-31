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الجزائر

الفريق أول السعيد شنقريحة في روسيا (صور)

الشروق أونلاين
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الفريق أول السعيد شنقريحة في روسيا (صور)
ح.م
الفريق أول شنقريحة في روسيا

بدعوة من الفريق أول سيرغي شويغو وزير الدفاع لفدرالية روسيا، شرع الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الإثنين، في زيارة رسمية إلى البلاد.

وستمكّن هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، من التباحث بين الطرفين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الفريق أول بأرضية مطار موسكو، الفريق أول ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي، وديمتري شوغاييف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا.

وحظي رئيس أركان الجيش باستقبال رسمي، استمع خلاله رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إلى النشيدين الوطنيين لكل من الجزائر وروسيا. قبل أن يتابع عرضا عسكريا لوحدات من الجيش الروسي.

وبالقاعة الشرفية للمطار، التقى الفريق أول شنقريحة مع نائب وزير الدفاع الروسي ومدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي، بحضور سفير الجزائر لدى روسيا.

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