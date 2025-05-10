الفريق أول شنقريحة: سلاح المنشآت العسكرية أسهم في القضاء على مخلفات الاستعمار

ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم السبت، 10 ماي، بالمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت بحسين داي، أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية.

وألقى الفريق أول شنقريحة كلمة توجيهية بالمناسبة، تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد، إطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية على مستوى وحدات النواحي العسكرية الستة، أشاد فيها بـ”الدور الهام للمديرية منذ تأسيسها، ومساهمتها الفاعلة في انجاز مشاريع ذات بعد وطني وحيوي للبلاد وكذا إقامة المرتكزات الصلبة لجيشنا الوطني الشعبي في مجال المنشآت”، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع.

وقال الفريق أول شنقريحة في هذا الصدد: “إن سلاح المنشآت العسكرية، الذي تأسست نواته الأولى إبان ثورتنا التحريرية المجيدة، وكان له دور فاعل خلالها، قد أسهم أيما إسهام في القضاء على مخلفات الاستعمار بعد استرجاع استقلالنا الوطني وشارك بفعالية في معركة بناء وتشييد البلاد وإعادة إعمارها، من خلال حضوره القوي والمتميز في إنجاز مشاريع كبرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي، على غرار الطريق العابر للصحراء، والمركبات الصناعية، والمؤسسات التعليمية والجامعات، وكذا المستشفيات ومئات القرى الفلاحية عبر مختلف مناطق التراب الوطني”.

ويأتي ذلك ليضاف إلى مهمته الرئيسية والمتمثلة في “إقامة المرتكزات الصلبة لجيشنا الوطني الشعبي في مجال المنشآت، من خلال إنشاء وتطوير البنى التحتية لقواتنا المسلحة، وهي مهمة نجح منتسبو هذا السلاح في أدائها بكل تفان وصرامة وإخلاص”، حسب ذات المصدر.