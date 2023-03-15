الفريق أول شنقريحة: عازمون على قطع كل يدّ تمتدّ لشبر من أرض الجزائر (فيديو)

“الشعب الجزائري الملتحم مع جيشه وقواته الأمنية، عازم على قطع كلّ يد تمتدّ إلى شبر واحد من أرضه الطاهرة”. جاء هذا في كلمة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ردّا على “المتربّصين بسيادة الجزائر ووحدتها الترابية”.

الفريق أول قال في كلمة أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة:”ليعلم المتربّصون بسيادة الجزائر ووحدتها الترابية، أن الشعب الجزائري الملتحم مع جيشه وقواته الأمنية، سيتمكن من إحباط كل مخططاتهم”.

وأضاف:”وهو عازم أكثر من أي وقت مضى، على قطع كلّ يد تمتدّ إلى شبر واحد من أرضها الطاهرة. أو تنوي المساس بحرمة سيادته الوطنية”.

واعتبر الفريق أول في كلمته أن “الحركية الإيجابية التي تعرفها الجزائر، لم تعجب أعداء الشعوب وعملائهم. وجعلتهم يستعملون أبواقهم الإعلامية للتهجّم على مؤسسات البلاد والتشكيك في مقوماتها التاريخية والجغرافية”.

متابعا يقول:”بل تعدّت هذه المهاترات حدّا لا يمكن السكوت عنه، عندما يتعلق الأمر بسيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية، التي ضحّى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار”.