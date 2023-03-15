-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
اجتماع الحكومة يدرس مشروعا لرفع الحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد
الجزائر

الفريق أول شنقريحة: عازمون على قطع كل يدّ تمتدّ لشبر من أرض الجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 916
  • 0
الفريق أول شنقريحة: عازمون على قطع كل يدّ تمتدّ لشبر من أرض الجزائر (فيديو)
أرشيف
الفريق أول السعيد شنقريحة

“الشعب الجزائري الملتحم مع جيشه وقواته الأمنية، عازم على قطع كلّ يد تمتدّ إلى شبر واحد من أرضه الطاهرة”. جاء هذا في كلمة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ردّا على “المتربّصين بسيادة الجزائر ووحدتها الترابية”.

الفريق أول قال في كلمة أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة:”ليعلم المتربّصون بسيادة الجزائر ووحدتها الترابية، أن الشعب الجزائري الملتحم مع جيشه وقواته الأمنية، سيتمكن من إحباط كل مخططاتهم”.

وأضاف:”وهو عازم أكثر من أي وقت مضى، على قطع كلّ يد تمتدّ إلى شبر واحد من أرضها الطاهرة. أو تنوي المساس بحرمة سيادته الوطنية”.

واعتبر الفريق أول في كلمته أن “الحركية الإيجابية التي تعرفها الجزائر، لم تعجب أعداء الشعوب وعملائهم. وجعلتهم يستعملون أبواقهم الإعلامية للتهجّم على مؤسسات البلاد والتشكيك في مقوماتها التاريخية والجغرافية”.

متابعا يقول:”بل تعدّت هذه المهاترات حدّا لا يمكن السكوت عنه، عندما يتعلق الأمر بسيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية، التي ضحّى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار”.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يمنح وسام الإستحقاق الوطني بدرجة عهيد للمجاهدين دباغ ودمارجي

الرئيس تبون يمنح وسام الإستحقاق الوطني بدرجة عهيد للمجاهدين دباغ ودمارجي

أطفال حياتهم الدراسة..!

أطفال حياتهم الدراسة..!

450 خدمة حكومية “مرقمنة” في الجزائر

450 خدمة حكومية “مرقمنة” في الجزائر

جائزة لأفضل فيديو يروّج وجهة الجزائر السياحية

جائزة لأفضل فيديو يروّج وجهة الجزائر السياحية

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 13 مارس 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 13 مارس 2023

الحوار هو السبيل الوحيد لمواجهة مشاكل المدرسة العمومية

الحوار هو السبيل الوحيد لمواجهة مشاكل المدرسة العمومية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد