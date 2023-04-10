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الجزائر

الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى البرازيل

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى البرازيل
أرشيف

يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة،الإثنين، في زيارة رسمية إلى البرازيل.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن الزيارة تأتي بدعوة من اللواء روي شاغاس ميسكيتا، أمين منتجات الدفاع البرازيلي.

وسيحضر الفريق أول، كممثل عن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، فعاليات الطبعة الثالثة عشر من معرض الدفاع والأمن (2023-LAAD)، المقرر تنظيمها بريو دي جانيرو في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أفريل 2023.

الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة البرازيلية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. يضيف البيان

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