-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الفريق أول شنقريحة يوصي بتشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة

الشروق أونلاين
  • 160
  • 0
الفريق أول شنقريحة يوصي بتشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة
أرشيف
الفريق أول شنقريحة

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة يوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة. 

وفي كلمة توجيهية ألقاها أمام مستخدمي الناحية، أكد الفريق أول أن “التحضير القتالي الجيّد يمثل البوابة الرئيسية لتحقيق التطوّر المنشود، والجاهزية المطلوبة، وجودة الأداء العملياتي”.

كما شدّد شنقريحة على أن الجيش الوطني الشعبي “يحرص في ظل التطورات الإقليمية والدولية، على اتخاذ خطوات مدروسة وعقلانية، أساسها المزاوجة بين اكتساب المهارة القتالية، والاحترافية العالية”.

قبل أن يسدي “توصيات لأفراد بعض وحدات القطاع العملياتي جنوبي تندوف، بتشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة بكل أشكالها”.

مقالات ذات صلة
موالون يؤكدون تراجع أسعار المواشي

موالون يؤكدون تراجع أسعار المواشي

وسيط الجمهورية: منصات جديدة للتكفل بانشغالات المواطنين

وسيط الجمهورية: منصات جديدة للتكفل بانشغالات المواطنين

وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق

وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق

هذه هي أسعار الخراف في رومانيا

هذه هي أسعار الخراف في رومانيا

دورة استثنائية لتحديد مهام المهندس المعماري في مشاريع السكن

دورة استثنائية لتحديد مهام المهندس المعماري في مشاريع السكن

20 طنا من الأدوية لمتابعة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة

20 طنا من الأدوية لمتابعة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد