الفريق أول شنقريحة يوصي بتشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة يوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة.

وفي كلمة توجيهية ألقاها أمام مستخدمي الناحية، أكد الفريق أول أن “التحضير القتالي الجيّد يمثل البوابة الرئيسية لتحقيق التطوّر المنشود، والجاهزية المطلوبة، وجودة الأداء العملياتي”.

كما شدّد شنقريحة على أن الجيش الوطني الشعبي “يحرص في ظل التطورات الإقليمية والدولية، على اتخاذ خطوات مدروسة وعقلانية، أساسها المزاوجة بين اكتساب المهارة القتالية، والاحترافية العالية”.

قبل أن يسدي “توصيات لأفراد بعض وحدات القطاع العملياتي جنوبي تندوف، بتشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة بكل أشكالها”.