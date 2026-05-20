الفريق أول شنقريحة يُشرف على تمرينين تكتيكيين “بحري وجوي” بجيجل

أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة على تنفيذ تمرينين تكتيكيين بحري وجوي بالواجهة البحرية الشرقية بجيجل.

وأفاد بيان لوزراة الدفاع الوطني أنه في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة بمضلع الرمي للواجهة البحرية الشرقية بجيجل، على مجريات تمرين تكتيكي بحري، تضمن رميا بصاروخ مضاد للسطح نفذه غراب متعدد المهام، وكذا تمرين تكتيكي جوي نفذته مقاتلات جوية متعددة المهام تضمن رميا حقيقيا لصاروخ مضاد للسفن.

في البداية وبعد مراسم الاستقبال، وعلى مستوى المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، استمع الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى عرض قدمه كل من قائد القوات البحرية، قائد الواجهة البحرية الشرقية، وقائد الجو بالناحية العسكرية الخامسة، تضمن الفكرة العامة ومراحل سير التمرينين التكتيكيين وكذا الأهداف المرجوة.

ومن على متن سفينة القيادة ونشر القوات ” قلعة بني عباس “، تابع الفريق أول الذي كان مرفوقا باللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، واللواء زبير غويلة، قائد القوات الجوية، واللواء نور الدين حمبلي، قائد الناحية العسكرية الخامسة، مجريات تنفيذ تمرين رمي بصاروخ مضاد للسطح، نفذه غراب متعدد المهام تابع للواجهة البحرية الشرقية، حيث دُمر الهدف بنجاح وبدقة متناهية، وهو ما يعكس التحضير الجيد للقوات المقحمة في هذا التمرين، وكذا التنفيذ الدقيق لمختلف المراحل المسطرة له كما يعكس التنسيق الجيد بين مختلف التشكيلات، و قدرة إطارات القوات البحرية على تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة الأفراد في استعمال مختلف منظومات الأسلحة الموضوعة في الحوزة.

كما تابع الفريق أول شنقريحة تنفيذ تمرين تكتيكي جوي، تضمن رميا حقيقيا لصاروخ مضاد للسفن نفذته مقاتلات متعددة المهام، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية في جميع مراحلها، حيث تم تحقيق إصابة مباشرة للهدف البحري بدقة عالية، ما يعكس كفاءة أطقم القوات الجوية وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام المسندة بكل نجاعة واحترافية.

في ختام التمرين أدت الوحدات البحرية والجوية المشاركة التحية الشرفية للفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.