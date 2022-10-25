الفريق أوّل شنقريحة يُكرّم بلماضي وبوقرة وشخصيات رياضية أخرى

أقام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنقريحة، الثلاثاء، حفلا تكريميا على شرف الناخب الوطني جمال بلماضي وزميله في فئة المحلّيين مجيد بوقرة، وشخصيات رياضية أخرى.

وأُقيمت فعّاليات الحفل بِالمركب الجهوي للرياضيات العسكرية بِولاية البليدة (الناحية العسكرية الأولى).

وأشاد الفريق أوّل السعيد شنقريحة بِالعمل الذي قدّمه بلماضي وبوقرة، مُستشهدا بِقيادتهما لـ “محاربي الصّحراء” والمنتخب المحلّي إلى إحراز كأس إفريقيا 2019 وكأس العرب 2021.

كما كرّمت المؤسسة العسكرية أيضا الناخب الوطني رزقي رمان، الذي قاد أشبال “الخضر” مُؤخّرا لِإحراز كأس العرب لِصنف أقلّ من 17 سنة. ومحمد معوش عضو فريق جبهة التحرير، والمكتب الفيدرالي الحالي للاتحاد الجزائري لِكرة القدم. والناخب الوطني الأسبق عبد الرحمان مهداوي، الذي قاد الفريق الوطني العسكري إلى التتويج بِكأس العالم 2011 بِالبرازيل، وأيضا العدّاء العالمي والأولمبي ونجم ألعاب القوى سابقا نور الدين مرسلي. وأيضا زميله في أمّ الرياضات عريف أوّل علي كولال الذي استبسل في مكافحة الإرهاب.

وحضر الحفل رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، وشخصيات أخرى من مجالات متباينة.

وعلى هامش الحفل، انْتُظمت المباراة النهائية للكأس الجزائرية العسكرية، بين الناحية العسكرية الرابعة والقوات البرّية. وانتهت لِمصلحة الفريق الأوّل بِواقع ركلات الترجيح (5-4)، بعد أن افترق الطرفان على نتيجة التعادل بِهدف لِمثله.