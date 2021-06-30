الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “نصر 2021” بجانت (صور)

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت “نصر 2021”.

وتم تنفيذ التمرين، الأربعاء، خلال اليوم الثاني من زيارة الفريق السعيد شنقريحة، إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في إطار اختتام سنة التحضير القتالي 2020-2021.

بيان وزارة الدفاع الوطني

تتويجا للتمارين التكتيكية التي تم تنفيذها بمختلف النواحي العسكرية، أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح هذا اليوم بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، “نصر-2021″، الذي يندرج في إطار اختتام سنة التحضير القتالي 2020-2021.

في البداية استمع السيد الفريق إلى عرض قدمه اللّواء عمر تلمساني، قائد الناحية العسكرية الرابعة تضمن الفكرة العامة للتمرين، فيما قدم اللّواء قائد القطاع العملياتي جنوب شرق جانت مراحل إجراء التمرين، والأهداف المرجو تحقيقها من وراء تنفيذه.

وبميدان الرمي للقطاع العملياتي، تابع السيد الفريق عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية ووحدات الدفاع الجوي عن الإقليم المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة.

هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية، التمرين شهد أيضا تنفيذ عملية إنزال سريع بالحبال عبر مروحيات لمفرزة من القوات الخاصة.

في نهاية التمرين، التقى السيد الفريق بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، أين هنأهم على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية، الذي حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة، مذكرا أن تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال العمل الميداني، أي إجراء التمارين بنجاح، فالمعارف النظرية والمهارات العلمية والتخصصية، الملقنة في المدارس تبقى غير كافية، إذا لم تعط مردودها العملي على الأرض.

عقب ذلك، قام السيد الفريق بتفتيش وحدات القطاع العملياتي جنوب شرق جانت وبقية التشكيلات المشاركة في هذا التمرين.

الفريق شنڤريحة: الجزائر لن ترضخ لأية جهة.. وردها سيكون حاسمًا وقاسيًا

وكان الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد أكد الثلاثاء 29 جوان أن الجزائر، لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها، ومن هنا فإننا نحذر أشد التحذير، هذه الأطراف وكل من تُسول له نفسه المريضة، والمتعطشة للسلطة، من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلامتها الترابية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “يقوم السيد الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڨلة”.

بالمقابل كان رد الفريق شنقريحة في كلمته أمام وحدات وحدات الناحية العسكرية الرابعة، قويا على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الجزائر قائلا “وليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما، وأن الجزائر القوية بجيشها الباسل، وشعبها الثائر المكافح عبر العصور، والراسخة بتاريخها المجيد، هي أشرف من أن ينال منها بعض المعتوهين والمتهورين”.

وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار اختتام سنة التحضير القتالي 2020-2021، بغرض تقييم مدى تنفيذ برامج التحضير القتالي، خاصة ما تعلق بالوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على حدودنا المديدة.

حيث أكد الفريق أن الجيش الوطني الشعبي مطالب أكثر من أي وقت مضى، بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل المزيد من الجهود، خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعرفها منطقتنا الإقليمية، في سبيل تحقيق أعلى درجات الجاهزية العملياتية للوحدات المنتشرة في إقليم الاختصاص:

وذكر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمساعي الجزائر في دعم جميع المبادرات الدولية، الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار، وأنها لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها.

وحرص الفريق شنقريحة في الأخير على تبليغ شكر وتقدير وعرفان السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، نظير الجهود الجبارة والمضنية التي تم بذلها من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن، خلال تأمين تنظيم الانتخابات التشريعية الماضية.