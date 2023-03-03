“الفيفا” تتّجه إلى هذه الصّيغة في كأس العالم 2026

"الخضر" يحتفلون بِهدف ياسين براهيمي ضد كوريا الجنوبية في مونديال البرازيل 2014.

بدأت الصّيغة النهائية لِمنافسة كأس العالم 2026 تتبلور، في انتظار حسم الاتحاد الاتحاد الدولي لِكرة القدم لاحقا للنّمط بِصفة رسمية.

ويُجرى مونديال 2026 لِأوّل مرّة بِثلاثة بلدان وهي أمريكا وكندا والمكسيك، وأيضا بِحضور 48 منتخبا في أمر غير مسبوق بدلا من 32 فريقا وطنيا.

وتُرسّم “الفيفا” صيغة المنافسة في اجتماع لها تعقده منتصف شهر مارس المقبل، بِالعاصمة الرواندية كيغالي.

وتتّجه هيئة الرّئيس جياني أنفونتينو إلى توزيع المنتخبات الـ 48 على 12 مجموعة، تضمّ كلّ واحدة منها 4 فرق وطنية مناصفة.

ويقول رئيس اتحاد كرة القدم لِمنطقة “الكونككاف” ونائب رئيس “الفيفا” فيكتور مونتالياني إن هذا النّمط أفضل من صيغة 16 مجموعة بـ 3 منتخبات مناصفة، لأن كلّ فريق سيخوض ثلاث مقابلات بدلا من مواجهتَين، ويملك مُتّسعا من الوقت للتدارك وتصحيح المسار إن كانت بدايته خاطئة.

وفي تصريحات له نشره موقع “إنسايد ورلد فوتبال”، الجمعة، قال فيكتور مونتالياني إن النّمط الجديد يعرف أيضا تنظيم الدور الـ 16، بعدما كانت محطّة ثمن النهائي تلي دور المجموعات في الصّيغة القديمة. وذلك بِتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج (24 منتخبا)، فضلا عن ثماني منتخبات من أصل 12 فريقا تنال أحسن رتبة ثالثة (32 منتخبا في المجموع).

وعمّا إذا كانت كثرة المقابلات (104 مواجهة بدلا من 64 لقاءً) تضرّ بالأجندة والأندية، قال فيكتور مونتالياني إن “الفيفا” تُمثّل كلّ قارات المعمورة وليس أوروبا فقط، في إشارة إلى رفض التنفيذ الحرفي لِطلبات القارّة العجوز دون مراعاة أفكار ومُقترحات المناطق الأخرى.

واختتم فيكتور مونتالياني يقول إن اجتماع “الفيفا” في الشهر المقبل بِكيغالي، سيكون حاسما بِخصوص صيغة منافسة المونديال القادم.

للإشارة، فإن إفريقيا ستُشارك في مونديال 2026 بِتسعة منتخبات، ويُمكن للرّقم أن يرتفع إلى 10 فرق وطنية، في مواجهات السدّ.