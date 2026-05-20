“الفيفا” تتّخذ قرارا لِمصلحة بيتكوفيتش

يُمكن للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أن يستغلّ قرارا من “الفيفا” لِمصلحته، ولا يعبأ بِأحد الأندية الأوروبية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم مدرّبي المنتخبات الوطنية المشاركة في كأس العالم، رخصة الاستفادة من لاعبيهم المحترفين خارج البلاد، انطلاقا من تاريخ الـ 25 من ماي الحالي. بينما ينطلق المونديال في الـ 11 من جوان المقبل.

ورفضت “الفيفا” طلبا من رابطة الكرة الفرنسية المحترفة بِتمديد المهلة، تقول الصحيفة المحلّية “واست فرانس” في تقرير لها نشرته، الأربعاء.

وكانت الرابطة الفرنسية تُفضّل التمديد حتى يشارك اللاعبون الدوليون الأجانب في مواجهتَي السد للبقاء في حظيرة النخبة أو الصعود إليها، المبرمجتَين في الـ 26 والـ 29 من ماي الحالي، بين ناديَي نيس وسانت إيتيان.

وهكذا يُمكن لِمتوسط الميدان الجزائري هشام بوداوي ترك فريقه نيس، دون خوض هاتَين المواجهتَين المصيريتَين، والالتحاق بِتربّص “الخضر”. بِاستثناء إذا منحه بيتكوفيتش رخصة البقاء ومساعدة فريقه، وهي مغامرة محفوفة بِالمخاطر، على غرار الإصابة، بِالنظر إلى طابع مواجهتَي السد.