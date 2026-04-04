“الفيفا” تمنح المكسيك مهلة إضافية لتسليم ملاعب المونديال

13 ماي المقبل آخر أجل

تحصلت رابطة البطولة المكسيكية لكرة القدم، على موافقة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” من أجل تمديد آجال تسليم الملاعب المخصصة لاحتضان مقابلات كأس العالم 2026 في كل من مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، بما يسمح باستغلالها خلال المراحل الحاسمة من الموسم الكروي الجاري.

وأوردت رابطة البطولة المكسيكية في بيان لها أن “ملعب أزتيكا”، الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وملعب أكرون، بمدينة غوادالاخارا، سيظلان متاحين إلى غاية 13 ماي المقبل، فيما تم تحديد 17 من الشهر ذاته كموعد نهائي لتسليم ملعب بي بي فيا بمونتيري، الأمر الذي سيمكن الأندية المعنية من مواصلة خوض مبارياتها ضمن الأدوار النهائية لبطولة كلاوسورا”.

ويرتقب أن يحتضن ملعب “أزتيكا”، الذي يستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخه باستضافة كأس العالم للمرة الثالثة، خمس مباريات، منها ثلاث في دور المجموعات ومباراتان في الأدوار الإقصائية، فيما سيستقبل كل من ملعبي “أكرون” و”بي بي فيا” أربع مباريات لكل منهما، موزعة بين الدور الأول ومراحل خروج المغلوب.

ويمنح هذا القرار أندية أمريكا وغوادالاخارا ومونتيري إمكانية الاستمرار في استخدام ملاعبها إلى غاية نصف نهائي مرحلة “البلاي أوف”، في خطوة تعكس مرونة تنظيمية تهدف إلى التوفيق بين الالتزامات المحلية والاستعدادات اللوجستية للعرس الكروي العالمي المرتقب.