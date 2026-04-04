-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
13 ماي المقبل آخر أجل

ع.ع
  • 284
  • 0
“الفيفا” تمنح المكسيك مهلة إضافية لتسليم ملاعب المونديال

تحصلت رابطة البطولة المكسيكية لكرة القدم، على موافقة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” من أجل تمديد آجال تسليم الملاعب المخصصة لاحتضان مقابلات كأس العالم 2026 في كل من مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، بما يسمح باستغلالها خلال المراحل الحاسمة من الموسم الكروي الجاري.

وأوردت رابطة البطولة المكسيكية في بيان لها أن “ملعب أزتيكا”، الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وملعب أكرون، بمدينة غوادالاخارا، سيظلان متاحين إلى غاية 13 ماي المقبل، فيما تم تحديد 17 من الشهر ذاته كموعد نهائي لتسليم ملعب بي بي فيا بمونتيري، الأمر الذي سيمكن الأندية المعنية من مواصلة خوض مبارياتها ضمن الأدوار النهائية لبطولة كلاوسورا”.

ويرتقب أن يحتضن ملعب “أزتيكا”، الذي يستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخه باستضافة كأس العالم للمرة الثالثة، خمس مباريات، منها ثلاث في دور المجموعات ومباراتان في الأدوار الإقصائية، فيما سيستقبل كل من ملعبي “أكرون” و”بي بي فيا” أربع مباريات لكل منهما، موزعة بين الدور الأول ومراحل خروج المغلوب.

ويمنح هذا القرار أندية أمريكا وغوادالاخارا ومونتيري إمكانية الاستمرار في استخدام ملاعبها إلى غاية نصف نهائي مرحلة “البلاي أوف”، في خطوة تعكس مرونة تنظيمية تهدف إلى التوفيق بين الالتزامات المحلية والاستعدادات اللوجستية للعرس الكروي العالمي المرتقب.

مقالات ذات صلة
أزمة عمورة طالت واللاعب مطالب بثورة وفعالية

بشير بلومي يوقع هدفه الرابع مع فريقه هال سيتي

الصحافة الأرجنتينية تحذّر المدرب سكالوني من الجزائر

إقالة هذا المدرب

الاتفاق السعودي يضع بلعيد ضمن خياراته لتدعيم الدفاع

حاج موسى يعود إلى تدريبات فينورد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد