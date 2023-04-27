“الفيفا” تُعاقب شتي

سلّطت “الفيفا”، الخميس، عقوبة على اللاعب الدولي الجزائري إلياس شتي وأيضا فريقه أونجي الفرنسي.

وعاقب الاتحاد الدولي لِكرة القدم المدافع شتي بِالإبعاد لِمدّة 4 أشهر (انتهى موسمه قبل الآوان)، وتسديد غرامة مالية قيمتها 970 ألف أورو (نحو 14.4 مليار سنتيم) إلى إدارة ناديه السابق الترجي التونسي.

ومنعت “الفيفا” إدارة فريق أونجي من انتداب اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية 2023 والشتوية 2024، كما ذكرته إدارة النادي الفرنسي في بيان لها نشرته، الخميس.

وكان إلياس شيتي (28 سنة) في الصيف الماضي، قد فسخ عقده بِطريقة أُحادية، دون موافقة إدارة نادي الترجي، وانتقل إلى فريق أونجي الفرنسي لِمدّة 4 مواسم. وهو ما حرّض مسؤولي النادي التونسي على التقدّم بِشكوى إلى “الفيفا”.

وأضافت إدارة نادي أونجي الفرنسي أنها غير مسؤولة عن فسخ العقد، وسترفع بِدورها شكوى، لكن إلى المحكمة الرياضية الدولية بِمدينة لوازن السويسرية.