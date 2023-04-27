-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الفيفا” تُعاقب شتي

علي بهلولي
  • 76
  • 0
“الفيفا” تُعاقب شتي
الأرشيف
إلياس شتي بِزيّ نادي أونجي الفرنسي

سلّطت “الفيفا”، الخميس، عقوبة على اللاعب الدولي الجزائري إلياس شتي وأيضا فريقه أونجي الفرنسي.

وعاقب الاتحاد الدولي لِكرة القدم المدافع شتي بِالإبعاد لِمدّة 4 أشهر (انتهى موسمه قبل الآوان)، وتسديد غرامة مالية قيمتها 970 ألف أورو (نحو 14.4 مليار سنتيم) إلى إدارة ناديه السابق الترجي التونسي.

ومنعت “الفيفا” إدارة فريق أونجي من انتداب اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية 2023 والشتوية 2024، كما ذكرته إدارة النادي الفرنسي في بيان لها نشرته، الخميس.

وكان إلياس شيتي (28 سنة) في الصيف الماضي، قد فسخ عقده بِطريقة أُحادية، دون موافقة إدارة نادي الترجي، وانتقل إلى فريق أونجي الفرنسي لِمدّة 4 مواسم. وهو ما حرّض مسؤولي النادي التونسي على التقدّم بِشكوى إلى “الفيفا”.

وأضافت إدارة نادي أونجي الفرنسي أنها غير مسؤولة عن فسخ العقد، وسترفع بِدورها شكوى، لكن إلى المحكمة الرياضية الدولية بِمدينة لوازن السويسرية.

مقالات ذات صلة
نادٍ يُريد جلب زروقي بِهذا المبلغ

نادٍ يُريد جلب زروقي بِهذا المبلغ

بالصور.. وصول المنتخبات المشاركة في “كان” أقل من 17 سنة إلى الجزائر

بالصور.. وصول المنتخبات المشاركة في “كان” أقل من 17 سنة إلى الجزائر

بِالفيديو: لاعب بولوني يُهين الصّهاينة بِتحية “هتلر”

بِالفيديو: لاعب بولوني يُهين الصّهاينة بِتحية “هتلر”

محرز قد يلتحق بـ”نيوكاسل” بداية من الموسم القادم

محرز قد يلتحق بـ”نيوكاسل” بداية من الموسم القادم

بعد تنظيم الجزائر الباهر لـ “الشان”.. الاتحاد الافريقي يُقرّر

بعد تنظيم الجزائر الباهر لـ “الشان”.. الاتحاد الافريقي يُقرّر

هذا هو سعر تذاكر مباراة الجزائر والصومال

هذا هو سعر تذاكر مباراة الجزائر والصومال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد