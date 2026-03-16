الفيفا يختار غربال لإدارة مباريات الملحق العالمي

يقام في المكسيك خلال الفترة من 26 وحتى 31 مارس الجاري

في خطوة تؤكد الثقة الدولية بالصافرة العربية والجزائرية، استقرت لجنة الحكام على قائمة الأطقم التحكيمية التي ستدير مباريات الملحق العالمي الفاصل، والمقرر إقامته في المكسيك خلال الفترة من 26 وحتى 31 مارس الجاري، وهي المحطة الأخيرة التي ستكشف عن هوية آخر المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2026.

وقع اختيار “الفيفا” على الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ليكون ضمن النخبة المختارة لإدارة هذه المواجهات المصيرية.

وسيبدأ غربال مهامه كحكم رابع ضمن طاقم تحكيم أسترالي بقيادة المخضرم علي رضا فغاني، لإدارة مباراة بوليفيا وسورينام يوم 26 مارس، في لقاء يترقبه الجمهور العربي كونه يحدد منافس منتخب العراق في المباراة الحاسمة يوم 31 مارس.

ويأتي اختيار غربال في ظل منافسة محتدمة بين 10 حكام من قارة إفريقيا يسعون لنيل شرف إدارة مباريات المونديال الصيف المقبل.وتضم القائمة أسماء عربية وإفريقية لامعة شاركت في المعسكر التحضيري الأخير بالدوحة، أبرزهم: أمين عمر (مصر)، جلال جيد (المغرب)، دحان بيدا (موريتانيا)، ومحمود إسماعيل (السودان).

وتكتسب هذه المباريات أهمية قصوى للكرة العربية؛ حيث ينتظر المنتخب العراقي الفائز من مواجهة (بوليفيا وسورينام) لملاقاته في مدينة مونتيري المكسيكية يوم 31 مارس. الفوز في هذه المباراة سيعني قطع العراق لتذكرة العبور الرسمية نحو المونديال التاريخي الذي سيقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا. يذكر أن ملحق المكسيك هو الاختبار الأخير للجاهزية الفنية واللوجستية قبل انطلاق العرس الكروي الأكبر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والذي سيشهد خوض 104 مباريات في 16 مدينة عالمية.