الفيفا” يفرض عقوبات صارمة على روسيا

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقوبات صارمة على روسيا، على خلفية غزوها لأوكرانيا..

وتتمثل العقوبات المتخذة من قبل “فيفا”، في حرمان روسيا من اللعب على أرضها، ومنع عزف نشيدها الوطني أو رفع علمها في المنافسات الدولية.

وقال الإتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له: “لن تلعب أي منافسة دولية على أراضي روسيا، وستلعب المباريات على أرض محايدة ودون متفرجين، وأن يشارك المنتخب الذي يمثل روسيا تحت اسم اتحاد كرة القدم الروسي، وليس روسيا”.

وأضاف البيان: “لن يتم استخدام علم أو نشيد روسيا في المباريات، التي تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسي”.

ومن المحتمل أن يقرر الإتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبات إضافية على روسيا، خاصة في ظل مطالب إتحادات أوروبية، باستبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.