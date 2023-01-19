القائمة النهائية للمنتخبات التي ستُشارك في “كان” الأشبال بِالجزائر

اكتمل عدد المنتخبات التي ستُشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا أشبال لِكرة القدم، نسخة الجزائر 2023.

وتحتضن الجزائر “كان” فئة أقلّ من 17 سنة، في فترة ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المُقبلَين.

وحجز منتخب الكونغو برازافيل للأشبال آخر بطاقة تأهّل، بعد تموقعه ثانيا في تصفيات منطقة وسط القارّة السّمراء.

وفازت الكونغو برازافيل بِثلاثية نظيفة على جمهورية إفريقيا الوسطى، في مباراة لُعبت الأربعاء.

واحتضنت الكاميرون هذه التصفيات، فتصدّرت لائحة الترتيب بِرصيد 6 نقاط، وتأهّلت رفقة الكونغو برازافيل التي جمعت 3 نقاط في مركز الوصافة. بينما أُقصيت جمهورية إفريقيا الوسطى لِتموقعها في الرتبة الثالثة والأخيرة بِلا شيء.

وتشكّلت لائحة منتخبات الأشبال التي ستُشارك في نهائيات البطولة الإفريقية بِأرض الوطن، في: الجزائر وجنوب إفريقيا والكاميرون ونيجيريا والسنيغال وبوركينا فاسو ومالي وزامبيا والمغرب والكونغو برازافيل والصومال وجنوب السودان.

وتعرف نسخة الجزائر حدثا غير مسبوق يتمثّل في مشاركة 12 فريقا، بدلا من 8 منتخبات كما كان الأمر في الطبعات السابقة.

وتفتكّ المنتخبات الأربعة التي تبلغ نصف النهائي تأشيرات تمثيل إفريقيا، في مونديال الأشبال المُقرّر تنظيمه بِالبيرو ما بين نوفمبر وديسمبر المُقبلَين.