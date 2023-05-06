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القاهرة تحتضن تصويتا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

الشروق أونلاين
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القاهرة تحتضن تصويتا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية
أرشيف
وزير الخارجية المصري سامح شكري

يصوّت وزراء الخارجية العرب في اجتماع استثنائي بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد، على إلغاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وحسب ما نقلته “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤول دبلوماسي لم تسمّه، فقد تمّت الدعوة لهذا الاجتماع الاستثنائي بالفعل من قبل الجانب المصري، لمناقشة قضيتي سوريا والسودان.

وفي حالة الموافقة على استئناف عضوية سوريا في الجامعة، فمن “المحتمل جدا” أن يترأس بشار الأسد وفد بلاده في القمة العربية التي تحتضنها السعودية يوم 19 ماي الجاري، يضيف ذات المصدر.

بالتنسيق مع الجزائر.. الخارجية المصرية تحضّر لاجتماع استثنائي حول سوريا والسودان

وتحضّر الخارجية المصرية للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول الأوضاع بكلّ من سوريا والسودان. حيث أجرى الوزير سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 7 دول بينها الجزائر.

وحسب ما صرّح به المتحدث باسم الوزارة يوم الخميس، فقد أجرى شكري يومي 3 و4 ماي الجاري، اتصالات هاتفية مع نظرائه في الجزائر، السودان، السعودية، العراق، الأردن، جيبوتي، وكينيا.

وقال المتحدث إن الإتصالات مع الوزراء العرب جاءت “في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان سوريا، المقرر عقده يوم 7 ماي الجاري.

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاور والتنسيق، اتصالاً بالأزمة السودانية.

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