القرض الشعبي الجزائري يطلق قرضا بدون فوائد للحج

أعلن القرض الشعبي الجزائري في بيان له اليوم، الخميس 28 مارس، عن إطلاقه لصيغة “القرض الحسن حاجي”، وهو قرض دون فوائد موجه للحجاج وذويهم من أجل تمويل مصاريف الحج.

البنك أفاد في بيانه أن “القرض الحسن حاجي” هو قرض مخصص للحجاج الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للإستفادة منه، ويمكن يمكن ان يصل مبلغ القرض إلى ثلاثين مليون سنتيم.

كما تبلغ مدته 27 شهرا باحتساب فترة ارجاء 03 اشهر، وهو مخصص للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي جنسية جزائرية، الذين لديهم دخل مستقر ولا يتعدى سنهم 75 سنة عند تسديد آخر قسط من التمويل.

كما تسمح هذه الصيغة أيضا لأبناء أو أزواج الحجاج الحصول على “القرض الحسن حاجي” لتمويل مصاريف الحج لصالح الوالدين و/ أو للزوج.