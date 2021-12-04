القضاء الجزائري يرافع لاسترجاع الأموال المنهوبة

الاجتماع 68 لوزراء العدل العرب

يشارك وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، في الاجتماع الثامن والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي سيعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، حيث سيتطرق هذا الاجتماع إلى عدة محاور تتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والجرائم السبيرانية، إلى جانب التركيز على بروتوكول عربي لاسترجاع الأموال المنهوبة المحولة إلى الخارج، من خلال استعراض الاتفاقيات العربية ذات الصلة وآليات تنفيذها في البلدان العربية، حسب بيان لوزارة العدل.

كما سينظر المجلس في ملف توحيد التشريعات العربية بالنظر إلى مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق الكبار، كما سيدرس المجلس النتائج المتوصل إليها من طرف الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذا الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية النازحين في المنطقة العربية.

كما ستسعى الجزائر خلال هذه الدورة الذي ستكون تحت رئاستها إلى تعزيز عمل المجلس باقتراح إعداد اتفاقية عربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكول عربي لاسترجاع الأموال المنهوبة المحولة إلى الخارج.

وإلى ذلك، فإن وزير العدل حافظ الأختام سيركز خلال الاجتماع على إجراء تجريم دفع الفدية، باعتباره المقترح الذي تقدمت به الجزائر في إطار الندوة الدولية حول مكافحة التطرف بواشنطن، حيث لقيت مبادرة الجزائر ترحيبا من طرف المشاركين، لما للتجربة الجزائرية من صدى على الصعيد الدولي.