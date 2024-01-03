القضاء الفرنسي يصدر حكمه في قضية عطال
أصدر القضاء الفرنسي حكمه في قضية لاعب نادي نيس، يوسف عطال، بعد اتهامه بالتحريض على الكراهية، بسبب تضامنه مع سكان غزة.
وتم الحكم على الدولي الجزائري بالسجن مدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ مع غرامة مالية مقدرة بـ45 ألف أورو.
وكانت النيابة العامة في نيس قد طالبت خلال جلسة المحاكمة بسجن يوسف عطال، لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو.
🚨 Youcef Atal est reconnu coupable et condamné à 8 mois de prison avec sursis simple. Amende de 45 000 euros. Publication de la condamnation dans Nice Matin et Le Monde aux frais du commandé.https://t.co/AYMZqU0848 pic.twitter.com/WRTTY9UdXR
— RMC Sport (@RMCsport) January 3, 2024