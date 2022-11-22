القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات إفريقيا 25 نوفمبر

لعمامرة في الاجتماع التنفيذي لتحضير التقارير والقرارات

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الاربعاء بنيامي (النيجر)، في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي ينعقد في إطار التحضير للقمة الاستثنائية حول التصنيع والتنوع الاقتصادي بالقارة، وكذا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي سيناقشون، بهذه المناسبة، التقارير الموضوعاتية ومشاريع القرارات التي ترفع للقمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد من أجل المصادقة عليها، وهي القمة التي ستحتضنها عاصمة النيجر، نيامي في 25 نوفمبر.

وأضاف البيان أن “الهدف من ذلك يتمثل في تجديد الالتزام الجماعي للقادة الأفارقة لصالح تحقيق التحول الهيكلي والتنوع الاقتصادي وتسريع مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في إطار مقاربة متكاملة ترمي إلى المساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063”.

وأكد ذات المصدر أن هذا الاستحقاق القاري، الذي يندرج في سياق دولي يتسم بتنامي الأزمات والتوترات الجيوسياسية، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجزائر التي لا يزال التزامها الإفريقي ثابتا.

وفي هذا الإطار، سيغتنم لعمامرة فرصة اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي “لإبراز التقدم الذي أحرزته الجزائر على نهج تنمية اقتصادها وتنويع صادراتها خارج المحروقات، والدعوة إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك لوضع إفريقيا في منأى عن التوترات الدولية المتكررة وحمايتها من مناخ الاستقطاب الناجم عن ذلك”، حسب نفس المصدر.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع عدد من نظرائه الأفارق ” في إطار سنة التشاور والتنسيق” حول المسائل الراهنة على المستويين الدولي والقاري، يضيف المصدر ذاته.