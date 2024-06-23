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رياضة

القيمة المالية لـ “محرز” تنخفض.. بِالتفاصيل

علي بهلولي
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القيمة المالية لـ “محرز” تنخفض.. بِالتفاصيل
ح.م
بعد "تخمة" في التتويجات الجماعية والفردية، وتقدّم في العمر، محرز لم يعد رقما كبيرا في سوق انتقالات اللاعبين.

انخفضت القيمة المالية لِقائد المنتخب الوطني الجزائري سابقا رياض محرز، في سوق تحويلات اللاعبين.

وبات الجناح محرز بِقيمة مالية في “بورصة” الانتقالات تُقدّر بِمبلغ 12 مليون أورو، وذلك انطلاقا من الـ 4 من جوان الحالي.

وكانت القيمة المالية قد لامست السّقف بِرقم 67 مليون أورو، حينما انتقل محرز من نادي ليستر سيتي إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزيَين، في صيف 2018.

وفي الفصل ذاته من العام الماضي، التحق محرز بِنادي الأهلي السعودي لِمدّة 5 مواسم، وبِقيمة 35 مليون أورو.

وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري، يتموقع محرز سابعا في لائحة الترتيب، استنادا إلى أحدث بيانات الموقع الألماني الرّياضي المتخصّص “ترانسفر ماركت”، وذلك وفقا لما يلي:

1- المدافع ريان آيت نوري (23 سنة/ ولفرهامبتون الإنجليزي): 35 مليون أورو.

2- متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر (26 سنة/ ميلان آسي الإيطالي): 30 مليون أورو.

3- المهاجم أمين غويري (24 سنة/ ران الفرنسي): 25 مليون أورو.

4- المهاجم سعيد بن رحمة (28 سنة/ وست هام الإنجليزي): 20 مليون أورو.

5- متوسّط الميدان فارس شعيبي (21 سنة/ آينتراخت فرانكفورت الألماني): 18 مليون أورو.

6- المهاجم محمد الأمين عمورة (24 سنة/ سان جيلواز البلجيكي): 16 مليون أورو.

7- الجناح رياض محرز (33 سنة/ الأهلي السعودي): 12 مليون أورو.

8- متوسّط الميدان نبيل بن طالب (29 سنة/ ليل الفرنسي): 10 ملايين أورو.

8- متوسّط الميدان حسام عوّار (25 سنة/ روما الإيطالي): 10 ملايين أورو.

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