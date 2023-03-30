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رياضة

“الكاف” تحدد موعد انطلاق كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار

عمر سلامي
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“الكاف” تحدد موعد انطلاق كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار
ح.م
كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد انطلاق  كأس أمم إفريقيا 2023 ، التي ستجري مطلع العام، المقبل بكوت ديفوار.

وقال “الكاف” في بيان لها، أن المباراة الافتتاحية من كأس إفريقيا 2023 ، ستلعب يوم 13 جانفي 2024 على ملعب على ملعب الحسن واتارا، في إبيمبي، بمدينة أبيدجان.

وأضاف أن المنافسة ستختتم بصفة رسمية، يوم 11 فيفري 2024، حيث ستستمر لمدة 4 أسابيع، بين أفضل 24 منتخبا في إفريقيا.

وأكد الأمين العام للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، فيرون موسونغو أومبا، أن القرعة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023، كوت ديفوار، ستجرى خلال شهر سبتمبر القادم، وسيتم تأكيد التاريخ والمكان في وقت لاحق.

وضمنت 4 منتخبات خلال الجولة الرابعة من التصفيات، التي ، تواجدها في نهائيات “كان” 2023، حيث انضم إلى الدولة المضيفة، كوت ديفوار، كل من الجزائر، المغرب، جنوب إفريقيا والسنغال حامل اللقب.

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