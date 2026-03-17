“الكاف” ترضخ للنظام المغربي وتُجرّد السنيغال من كأس إفريقيا

في قرار مفاجئ سهرة الثلاثاء، رضخت “الكاف” للنظام المغربي، وجرّدت منتخب السنيغال لِكرة القدم من كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا، وكتب: “قرّر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه تطبيقا للمادة 84 من لوائح كأس أمم إفريقيا. تم إعلان خسارة المنتخب السنيغالي للمباراة النهائية من كأس أمم إفريقيا 2025”.

وأضافت الهيئة القارة الكروية المُختطَفة من قبل النظام المغربي بِواسطة بيدقها فوزي لقجع، أنها رسّمت نتيجة المباراة النهائية لـ “كان” 2025، بِثلاثية نظيفة لِمصلحة منتخب بلاد مراكش.

يبقى الآن معرفة رد فعل اتحاد الكرة السنيغالي، بعد لعبة السيرك “الشاذّة” وغير المسبوقة في تاريخ المنافسات الكروية هذه التي مارستها سلطات بلاد مراكش.