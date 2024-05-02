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رياضة

الكاف” تصدر قرارها بخصوص مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة

عمر سلامي
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الكاف” تصدر قرارها بخصوص مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة
أرشيف
اتحاد العاصمة

أصدرت لجنة المنافسات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارها بخصوص مباراة إياب نصف نهائي كأس “الكاف” بين نهضة بركان واتحاد العاصمة.

ولم يلعب اتحاد العاصمة مباراة الإياب أمام نهضة بركان، بسبب تمسك النادي المغربي، باللعب بالقميص الذي يحمل الخريطة الوهمية التوسعية.

وقبل ذلك لم يلعب لقاء الذهاب بالجزائر، بسبب انسحاب النادي المغربي الذي أصرّ على اللعب بالقمصان التي تحمل الخريطة الوهمية.

وقرّرت لجنة المنافسات في الاتحاد الإفريقي في اجتماعها الأربعاء، خسارة اتحاد العاصمة بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى إحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ عقوبات إضافية محتملة.

كما قرّرت اللجنة تأهل نادي نهضة بركان رسميا إلى النهائي.

وبهذا القرار تكون “الكاف” قد داست مرة أخرى على القوانين التي تمنع استعمال رسائل سياسية و دينية في مباريات كرة القدم.

ولجأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى “التاس”، من أجل استرجاع حق النادي العاصمي، بعد صدور قرار خسارة اتحاد العاصمة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

وراسلت “التاس” مؤخرا الاتحاد الإفريقي وطالبته بتوضيحات بخصوص القضية.

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