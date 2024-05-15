الكاف تعيّن الحكم الغابوني أتشو “المثير للجدل” لمباراة الجزائر غينيا

سبق أن اشتكت منه الفاف في كأس إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار

عينت لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الحكم الغابوني ، بيير غيزلان أتشو، لإدارة مباراة الجزائر وغينيا والتي تدخل في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، والمقررة يوم 6 جوان القادم على ملعب نيلسون منديلا، بداية من الساعة الثامنة ليلا، وسيتنقل رفقاء ياسين براهيمي بعدها إلى أوغندا لمواجهة منتخبها المحلي يوم 10 جوان من نفس الشهر حسبما أكده موقع “وين وين القطري”.

ويعتبر تعيين الحكم الغابوني، بيير غيزلان أتشو المثير للجدل صدمة كبيرة للاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي يحتفظ بذكريات سيئة مع الدولي الغابوني بسبب تورطه في أخطاء تحكيمية فادحة، آخرها عندما كان حكما في تقنية الفيديو المساعد “الفار” خلال مشاركة “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان 2023″، بكوت ديفوار، حيث كان متواجدا في غرفة الفار في اللقاء الثاني أمام بوركينافاسو و الذي انتهى بالتعادل 2-2 يومها، حيث لم يقم يومها بتنبيه الحكم الرئيسي للإعلان عن ضربتي جزاء شرعيتين بشهادة كل المحللين وحكام سابقين وهو ما جعل الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيسه وليد صادي يرفع شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أبعدته من التواجد في تقنية الفار في اللقاء الثالث للخضر أمام المنتخب الموريتاني والتي انتهت بخسارة عجلت بإقصاء المنتخب من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وقال حكم دولي سابق للشروق رفض الكشف عن هويته إن هذا الاختيار يدل على أن الكاف تعرف العلاقة المتوترة مع هذا الحكم الغابوني وتعيينه في هذه المباراة دليل أن هناك نية مبيتة تجاه المنتخب الجزائري، وأنتظر رد فعل سريع من الاتحاد الجزائري إما لتغييره، بحكم آخر، أو المطالبة بتحمل مسؤولياته كاملة خلال المباراة، خاصة أن نتيجتها تعتبر حاسمة لبقية مشوار التأهل إلى مونديال 2026.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ، أمام كل من بوتسوانا وغينيا واوغندا والموزمبيق بـ3 نقاط لكل واحد منها. والصومال في المركز الأخير برصيدٍ خالٍ من النقاط.