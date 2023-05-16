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رياضة

الكاف تعيّن طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة وأسيك ميموزا

عمر سلامي
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الكاف تعيّن طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة وأسيك ميموزا
أرشيف
لقطة من مباراة الذهاب بين أسيك ميموزا واتحاد العاصمة

عيّنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة وضيفه أسيك ميموزا، في إطار إياب نصف نهائي كأس “الكاف”.

ويدير المباراة الحكم الغابوني بيار غيسلان آتشو، ويساعده مواطنه وبوريس ميلازار، وسايدو تياما من بوركينا فاسو، كما عيّن التونسي هيثم قيراط، حكما لـ”الفار”.

ويستضيف اتحاد العاصمة، نادي أسيك ميموزا، سهرة الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية في إياب نصف نهائي “الكاف”.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في كوت ديفوار، على نتيجة التعادل السلبي.

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