“الكاف” تُدين وتتوعّد بِمُعاقبة الرّجاء المغربي والترجي التونسي

أصدر الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الإثنين، بيانا ضدّ ناديَي الرّجاء البيضاوي المغربي والترجي الرّياضي التونسي.

وكانت جماهير الرّجاء والترجي قد لجأت إلى أعمال عنف وشغب، خلال مقابلتَي فريقَيهما ضد الزائرَين الأهلي المصري وشبيبة القبائل على التوالي، سهرة السبت الماضي. بِرسم إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وقالت “الكاف”: “أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بِشدّة السلوك غير المُنضبط للأنصار خلال مقابلتَين لِرابطة أبطال إفريقيا، في تونس والمغرب مساء السبت. وجمعتا بين الترجي الرّياضي وشبيبة القبائل في تونس، والرّجاء ضد الأهلي في المغرب”.

وأضافت: “أكّد الأمين العام للكاف فيرون موسينغو أومبا أن القضية ستُسلّم للجهات المُختصّة للتحقيق، واتّخاذ الإجراءات المُناسِبة، بعد إلقاء مقذوفات على أرض الملعب ممّا أدى إلى توقّف المباراة لِعدّة دقائق”.

ونقلت “الكاف” على لسان فيرون موسينغو أومبا قوله: “الأحداث التي شهدتها تونس والمغرب غير مقبولة، ولا يُمكننا تحمّل ذلك في كرة القدم. نُدين بِأشدّ العبارات التصرّفات غير المُنضبطة للمُشجعين”.