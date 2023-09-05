“الكاف منحت إدارة السوبر الإفريقي لأحسن حكم في إفريقيا”

لم يحكم أي لقاء للأهلي وأدار نصف نهائي لاتحاد العاصمة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم حكام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في بطولة كأس السوبر الإفريقي لعام 2023.

ونشر الاتحاد الإفريقي بياناً رسميا على موقعه الرسمي، أن حكم الساحة الغابوني بيير جيسلان أتشو لإدارة المباراة ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـفار ويعاونها المغربي عادل زوراق.

وأدار أتشو مواجهة وحيدة لفريق اتحاد العاصمة يوم 17 ماي 2023، وفاز بهدفين دون رد على أسيك ميموزا الإيفواري في إياب نصف نهائي الكنفدرالية، وعبر للمباراة النهائية وحصد اللقب.

ولم يسبق لأتشو إدارة مباريات للأهلي المصري، لكنه تواجد كحكم رابع في إياب نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام الوداد التي توج الأحمر بلقبها.

وقال حكم دولي سابق للشروق عن هذا التعيين قائلا: “الكل في افريقيا يعلم أن مصطفى غربال هو الأحسن في الوقت الحالي، لكنه لا يستطيع إدارة السوبر الإفريقي بحكم تواجد اتحاد العاصمة، وأظن أن تعيين الغابوني بيير جيسلان أتشو منطقي باعتباره من أحسن الحكام في فئته وبإمكانه الذهاب بعيدا في مشواره التحكيمي، والدليل أنه يحظى بثقة الكاف، حيث أدار نهائي “الشان” وكان في المستوى بشهادة الجميع”.

علما أن أتشو من مواليد العاشر من أكتوبر عام 1990، ويبلغ من العمر 30 عاما، ومحل ميلاده الغابون.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الإفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.