“الكاف” يحدد تاريخ 24 ديسمبر لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة في “الكان”

القائمة الأولية تضم 50 لاعبا والنهائية 23 لاعبا فقط

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تاريخ الـ24 ديسمبر المقبل لإرسال قوائم المنتخبات الـ 24 المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تحتضنها الأراضي الإيفوارية.ومن المقرر، أن يرسل كل منتخب قائمة أولية تضم 50 لاعبا، على أن يتم تقليص عدد القائمة المشاركة في البطولة إلى 23 لاعبا فقط.

ومن المقرر، أن تقام مباريات البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة المشاركة إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، يصعد الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن 4 منتخبات في المركز الثالث على مستوى المجموعات إلى دور الـ 16 والذي يبدأ بخروج المغلوب.

ومن المقرر، أن يتم إرسال قوائم المنتخبات إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 ديسمبر المقبل على أن يتم تقليص عدد اللاعبين في كل منتخب إلى 23 لاعبا في القائمة النهائية.

وكانت “الشروق” قد أكدت في عدد سابق أنها اتخذت الهيئة الكروية عددا من التعديلات الجديدة الخاصة بالطبعة القادمة، ومن بينها السماح لكل منتخب تعويض لاعب مريض أو مصاب من قائمته النهائية بلاعب آخر من القائمة الموسعة الأولية شريطة إخطار مسؤولي “الكاف” بذلك قبل موعد المباراة.

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا 2024 عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو – موريتانيا – أنغولا،و يستهل المنتخب الجزائري مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة الأنغولي في الجولة الأولى، قبل أن يصطدم بمواجهة بوركينافاسو في الجولة الثانية وينهي دور المجموعات بمواجهة منتخب الموريتاني.

وكان مدرب الخضر جمال بلماضي، قد أكد في حواره مع الموقع الإلكتروني الرسمي للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم أن مهمة أشباله لن تكون سهلة خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، وأوضح، أن منتخب بوركينافاسو منافس الجزائر في المجموعة الرابعة، يعتبر منتخب صعب جدا وقوي، ويملك طموحات كبيرة. وهو الأمر الذي يجعل الجماهير الإفريقية والعالمية تنتظر إثارة وحماس كبيرين خلال المباراة التي ستجمع المنتخبين في مدينة بواكي، يوم 20 جانفي 2024.