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رياضة

“الكاف” يضبط توقيت وملعبي المواجهتين الأخيرتين لـ”الخضر”

سليم.ع
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“الكاف” يضبط توقيت وملعبي المواجهتين الأخيرتين لـ”الخضر”
أرشيف

ضبط الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تواريخ وملاعب الجولتين الأخيرتين من التصفيات الإفريقية لمونديال قطر 2022 ..

ورسّم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تاريخ 12 نوفمبر، لإجراء مباراة جيبوتي أما المنتخب الجزائري بملعب الإسكندرية في مصر، بداية من الساعة الثانية زوالا.

أما المواجهة الأخيرة، والمصيرية التي تجمع “الخضر” بمنتخب بوركينافاسو، فستجرى بملعب تشاكر بالبليدة، يوم 15 نوفمبر بداية من الساعة الخامسة مساء.

وبترسيمه مباراة “الخضر” أمام جيبوتي لحساب الجولة الخامسة من التصفيات في مصر، ولقاء الجولة السادسة أمام بوركينافاسو، في ملعب تشاكر، يكون “الكاف” قد قضى على أحلام اتحاديتي جيبوتي وبوركينافاسو في تغيير مكان المبارتين الأخيرتين.

وكانت اتحادية جيبوتي قد طالبت باللعب في المغرب، بعدما وافقت من قبل على استقبال “الخضر” في مصر، في حين كانت قد راسلت إتحادية بوركينافاسو “الفيفا” من أجل عدم اللعب في ملعب تشاكر، بحجة أرضيته السيئة.

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