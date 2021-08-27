الكاف ينتقد سياسية الإنجليز الانتقائية ويطالب بالمساواة

بسبب رفض رابطة "البريميرليغ" تسريح اللاعبين الأفارقة

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بيانا رسميا، للتعليق على قرار الاتحاد الإنجليزي بمنع اللاعبين الأفارقة من المشاركة مع منتخباتهم، خلال توقف سبتمبر المقبل، وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أصدرت بيانا رسميا للتأكيد على مسألة منع مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم التي تُقام في دول تنتمي إلى القائمة الحمراء، الخاصة بالمملكة المتحدة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أن ليفربول رفض انضمام النجم محمد صلاح إلى منتخب مصر، للمشاركة في مباريات شهر سبتمبر القادم، وأشار بيان كاف، إلى مطالبة الحكومة البريطانية بمنح استثناء للاعبين الأفارقة للنافذة الدولية.

وجاء في بيان الكاف: “لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الظروف الحالية السائدة في بريطانيا في ما يتعلق بعدم وجود استثناءات رياضية للاعبين العائدين من عدة دول إفريقية بعد النافذة الدولية الأسبوع المقبل”، وتابع: “حث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نيابة عن جميع الاتحادات الأفريقية الأعضاء واللاعبين والمشجعين الأفارقة، الحكومة البريطانية على تقديم الإعفاءات المطلوبة بشكل عاجل لتمكين اللاعبين الأفارقة من التنافس مع بلدانهم في تصفيات كأس العالم قطر 2022 القادمة”.

وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين، من بين آخرين، في نهائيات البطولة الأوروبية التي أقيمت قبل أقل من شهرين، علما أن الظروف في البلدان الإفريقية المدرجة في القائمة الحمراء في كثير من الحالات، هي في الواقع أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليا في هذه القائمة أو التي تم تقديم إعفاءات لها سابقا.

علاوة عن ذلك، يود الكاف أن يؤكد مجددا أن المباريات القادمة ستُقام وفقا للبروتوكولات الصارمة التي طورها الفيفا وتطبيقها في جميع أنحاء العالم، كما كان الحال في النوافذ السابقة والبطولات القارية التي تم تقديمها بنجاح دون أي حوادث، وناشد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على وجه السرعة، اتحاد كرة القدم والحكومة البريطانية أن نفس المعاملة المطبقة سابقا على أوروبا تمتد الآن إلى إفريقيا بموجب مبادئ التضامن والمعاملة المتساوية.

يجدر الذكر، أن الجزائر تتواجد ضمن القائمة البرتقالية بالنسبة للحكومة البريطانية وبالتالي فإن مشاركة ثنائي الدوري الانجليزي الممتاز، راضي محرز وسعيد بن رحمة، في تربص “الخضر” المقبل ستكون بصفة عادية.