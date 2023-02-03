الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية الصحفي المغربي بقناة فرنسية

كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، اليوم الخميس، فصلاً إضافيًا يخصّ فضيحة تلميع النظام المغربي في فرنسا، من خلال بثّ تقارير إخبارية مغلوطة منحازة، عبر قناة BFMTV الإخبارية.

جاء في تقرير للصحيفة، أنّ التوقيف التحفظي للصحفي الفرنسي ذي الأصول المغربية، رشيد مباركي، من طرف القناة الإخبارية الفرنسية BFMTV، يعدّ بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من التراكمات حول محذور الرشاوى المدفوعة من الرباط، بهدف تلميع صورة المغرب من خلال بثّ تقارير إخبارية مغلوطة منحازة.

وركّزت ليبراسيون على أنّ معلومات أكّدها مصدر داخلي في BFMTV، أوردت أنّ الصور التي أدت إلى تعليق مهام رشيد مباركي تتعلق بشكل خاص بموضوع تم بثه يوم 22 جوان 2022، وجرى فيه الترويج لمنتدى أعمال بين إسبانيا والمغرب في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة.

آنذاك، تمّ نشر تقرير إخباري لمّع صورة المغرب حول “تحسن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا” حيث تم ذكر عبارات غير معهودة في وسائل الإعلام الفرنسية التي تتضمن الاعتراف المزعوم بما يسميها المغرب واهمًا (سيادته) على الصحراء الغربية المحتلة”.

في هذا الصدد، قال رشيد مباركي على الهواء إنّ “صفحة مهمة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا افتتحت الثلاثاء، منتدى اقتصادي يرحّب بالمستثمرين الإسبان في مدينة الداخلة”، مستخدمًا مصطلحً “الصحراء المغربية”، رغم أن القانون الدولي يعتبرها إقليما يخضع لتصفية الإستعمار، ولا علاقة له بسيادة المغرب.

وأتى تقرير ليبراسيون في خضمّ تفاعلات فضيحة مدوّية تضرب وسائل الإعلام الفرنسية بعد بثّ تقارير إخبارية مشبوهة تهدف إلى تلميع صورة المغرب، تورّط فيها الصحفي المذكور.

ونشرت مصادر إعلامية فرنسية تقارير إخبارية تفيد أنّ قناة BFMTV، فتحت تحقيقًا داخليًا مسّ عدة صحافيين لاشتباههم ببثّ تقارير إخبارية بتأثير من المغرب بهدف تلميع صورته، كان من المفروض ألاّ تبث، أدّت إلى التوقيف المؤقت عن العمل للصحفي الفرنسي ذي الأصول المغربية، رشيد مباركي.

ونقلت صحفية بوليتيكو POLITCO أنّ إدارة BFMTV فتحت تحقيقًا داخليًا من أجل فهم مصدر محتويات إعلامية عديدة بثت على القناة في ظروف غامضة، لم تخضع مسبقًا إلى الموافقة المعمول بها في قاعة التحرير.

ويتعلق الأمر ببث صور وتعاليق لم تخضع لموافقة رئيس التحرير في النشرة الليلية بعد منتصف الليل، ما يترك مجالاً للشك في أنّ مصدر هذه الأخبار غير معروف.

وذكر التقرير ذاته، أنّ الصحفي رشيد مباركي ذا الأصول المغربية تمّ توقيفه عن العمل حتى إتمام التحقيق لاشتباهه في تورطه في بث الأخبار التي تلمّع صورة المخزن المغربي بتأثير من هذا الأخير.

وفي تصريح لوسيلة إعلامية مغربية في جويلية 2019، أعرب الصحفي ذاته عن تعاطفه مع سياسة المغرب وقربه من النظام المخزني.

وأوقفت قناة “BFMTV” التلفزيونية الفرنسية، الصحفي المغربي رشيد مباركي، بسبب شكوك حول وجود تأثير خارجي على المواد الإخبارية التي يقدّمها.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن موقع بوليتيكو المحلي، إن إدارة القناة الإخبارية الأكثر شعبية في فرنسا، قررت فتح تحقيق حول مصدر مواد إخبارية بثّها المذيع من دون الرجوع إلى مسؤوليه في القناة.

وأكدت إدارة القناة الفرنسية أن تحقيقا داخليا “قد أطلق بالفعل منذ أكثر من أسبوعين، بعد ورود معلومات بخصوص أحد صحفييها”. مؤكدة أن المعني قيد التوقيف عن العمل في الوقت الحالي.

وتتعلق الأخبار محلّ الشكوك في “BFMTV”، بتقرير حول منتدى اقتصادي بين المغرب وإسباني تمّ تنظيمه في جوان الماضي. حيث قام الصحفي المغربي ببثّه في نشرة الأخبار الليلية التي يقدّمها.

واعتبرت نقابة الصحفيين التابعة للقناة من جهتها، أن الحادثة تمثل “وقائع خطيرة وغير مقبولة. في حالة ثبوت كونها صحيحة”.