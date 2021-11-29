احتل رياض محرز الدولي الجزائري ولاعب مانشيستر سيتي الانجليزي، المركز الـ 20 عالميا في سباق الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وتمكن الدولي الجزائري من التفوق على العديد من اللاعبين النجوم على مستوى العالم الذين صنفوا ما بين الرتب الـ20 حتى الـ30 منهم الكرواتي لوكا مودريتش، “فيل فودين (مانشستر سيتي)، بيدري (برشلونة)، هاري كين (توتنهام)، لاوتارو مارتينيز (انتر ميلان)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)”.